Более 1300 террористических преступлений совершено подростками за год

03 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: пресс-служба управления на транспорте МВД России по УрФО

Более 1300 террористических преступлений совершено подростками за год

Более 1300 преступлений террористической направленности было совершено в России в 2025 году руками молодежи и подростков. Такие данные привел глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Владимир Джабаров.
Читайте также:

Накануне он провел заседании комиссии, озвучив тревожные цифры. Основной мотив для совершений терактов несовершеннолетними — это деньги, средняя плата за теракт — 50 тысяч рублей. Уже почти каждый день задерживают тех, кто напал или планировал нападение на школу, пишет сенатор. Главной причиной он видит активную работу иностранных спецслужб, прежде всего украинских. Они легко вербуют молодежь и подростков, с которыми не ведется воспитательной работы. Нужно ужесточать наказания, считает он.

Впрочем, одними наказаниями и профилактикой вербовки молодежи не обойтись. Нужна активная информационная политика. Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов заявил о необходимости проведения просветительской работы с молодежью, которая в противном случае будет искать ответы на интересующие вопросы в интернете, который западные спецслужбы используют для дезинформации. На днях сенатор Вячеслав Тимченко сказал, что "нужно пресекать каналы распространения фейков, деструктивной информации и одновременно усиливать работу на российских информационных каналах, которые доводят до молодежи объективную информацию о происходящем в стране и в мире".

Однако все это направлено на решение узкой задачи — профилактику вербовки молодежи. А последняя становится возможной в силу провалов в воспитании. Нельзя бороться со следствием, не устраняя причины. На это обратила внимание на заседании комиссии директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Действия иностранных спецслужб есть, но они приносят такой результат из-за нехватки реальной воспитательной работы.

"Мы боремся пока с последствиями трагедий, а должны опережать противников на два-три шага вперед", — сказала Мизулина.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, что недоверие молодого поколения к власти и государству характерно не только для России. Так, на Западе вовсю идут попытки подрыва легитимности власти в молодежной среде. У нас никто толком не занимается исследованием глубинных причин того, что двигало подростками при нападении на школу или взрыве путей, отмечает эксперт. Списывать все на одни спецслужбы Запада нельзя, есть серьезные пробелы в воспитании подрастающего поколения.

Сенатор Джабарв считает, что нужно создать специальную мониторинговую группу по воспитательной работе с детьми и их ограждению от влияния западных враждебных структур, потому что школам это не под силу. Однако можно заметить, что это тоже решение частной проблемы. О воспитании школьников не говорится. Ранее оно как будто было возвращено в школу, но фактически сводится к составлению планов воспитательной работы, проведению мероприятий и бравурным отчетам. В том числе в школах, где были нападения, по отчетам все было хорошо, воспитание велось. Только результаты плачевные. Займутся ли всерьез этой проблемой образовательные власти?

Теги: подростки, теракт, преступность, воспитание, вербовка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети