Более 1300 террористических преступлений совершено подростками за год

Более 1300 преступлений террористической направленности было совершено в России в 2025 году руками молодежи и подростков. Такие данные привел глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Владимир Джабаров.

Накануне он провел заседании комиссии, озвучив тревожные цифры. Основной мотив для совершений терактов несовершеннолетними — это деньги, средняя плата за теракт — 50 тысяч рублей. Уже почти каждый день задерживают тех, кто напал или планировал нападение на школу, пишет сенатор. Главной причиной он видит активную работу иностранных спецслужб, прежде всего украинских. Они легко вербуют молодежь и подростков, с которыми не ведется воспитательной работы. Нужно ужесточать наказания, считает он.

Впрочем, одними наказаниями и профилактикой вербовки молодежи не обойтись. Нужна активная информационная политика. Ранее помощник секретаря Совбеза РФ Наиль Мухитов заявил о необходимости проведения просветительской работы с молодежью, которая в противном случае будет искать ответы на интересующие вопросы в интернете, который западные спецслужбы используют для дезинформации. На днях сенатор Вячеслав Тимченко сказал, что "нужно пресекать каналы распространения фейков, деструктивной информации и одновременно усиливать работу на российских информационных каналах, которые доводят до молодежи объективную информацию о происходящем в стране и в мире".

Однако все это направлено на решение узкой задачи — профилактику вербовки молодежи. А последняя становится возможной в силу провалов в воспитании. Нельзя бороться со следствием, не устраняя причины. На это обратила внимание на заседании комиссии директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Действия иностранных спецслужб есть, но они приносят такой результат из-за нехватки реальной воспитательной работы.

"Мы боремся пока с последствиями трагедий, а должны опережать противников на два-три шага вперед", — сказала Мизулина.

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков рассказал, что недоверие молодого поколения к власти и государству характерно не только для России. Так, на Западе вовсю идут попытки подрыва легитимности власти в молодежной среде. У нас никто толком не занимается исследованием глубинных причин того, что двигало подростками при нападении на школу или взрыве путей, отмечает эксперт. Списывать все на одни спецслужбы Запада нельзя, есть серьезные пробелы в воспитании подрастающего поколения.

Сенатор Джабарв считает, что нужно создать специальную мониторинговую группу по воспитательной работе с детьми и их ограждению от влияния западных враждебных структур, потому что школам это не под силу. Однако можно заметить, что это тоже решение частной проблемы. О воспитании школьников не говорится. Ранее оно как будто было возвращено в школу, но фактически сводится к составлению планов воспитательной работы, проведению мероприятий и бравурным отчетам. В том числе в школах, где были нападения, по отчетам все было хорошо, воспитание велось. Только результаты плачевные. Займутся ли всерьез этой проблемой образовательные власти?