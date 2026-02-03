В российских магазинах сильно подорожал маргарин

За год маргарин в российских розничных магазинах подорожал на 15% и теперь килограмм этого продукта в среднем просят 296 руб. Это четвертое место среди самых подорожавших за год продуктов питания (после мороженой рыбы, водки и говядины), передает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата.

При этом производители маргарина цены не повышали. В "Руспродсоюзе" отметили, что средние оптовые цены на этот продукт в декабре вообще снизились на 17% год к году. Не растет быстрыми темпами и спрос: рост производства за год составил всего лишь 2,1%, порядка 85% реализуется внутри страны, остальное поставляется на экспорт в страны ближнего зарубежья.

Производители кивают на ритейлеров. Наценка на маргарин в рознице не ограничивается, поскольку он не является социально значимым товаром (в отличие, например, от сливочного масла).

Участники рынка не исключают, что рост цен может быть обусловлен переориентацией розничного спроса, в частности из-за подорожания сливочного масла многие потребители могли переключиться на маргарин как на более доступную альтернативу.