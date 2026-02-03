Четверых подростков после ДТП с автобусом доставили санавиацией в Красноярск

Четверых подростков, пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае, доставили санавиацией в Красноярск. Об этом сообщили в минздраве региона.

Всего после аварии госпитализировали семь пострадавших. Среди подростков, доставленных в Красноярск, двое находятся в состоянии средней тяжести, один - в стабильно тяжелом состоянии, еще один – в крайне тяжелом.

Напомним, в ДТП погибли четверо детей и взрослый. Происшествие случилось на 965-м километре трассы Р-257 "Сибирь", недалеко от Канска. Грузовик ехал со стороны Канска в сторону Красноярска. Он буксировал модульный дом. Произошло отсоединение прицепа, который выехал на "встречку", где столкнулся с автомобилем "ГАЗель".

За рулем грузового автомобиля "Ивеко" находился 50-летний мужчина, ранее лишенный прав за вождение в нетрезвом виде. Срок лишения истек в августе прошлого года, однако водительское удостоверение он так и не восстановил, сообщает ГУ МВД по Красноярскому краю.