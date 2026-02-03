Дела Арбитражного суда принесли Екатеринбургу более 576 миллионов рублей

Арбитражный суд Свердловской области подвел итоги работы за 2025 год. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, за эти 12 месяцев судьями было рассмотрено более 2 тыс. дел, в которых городская администрация выступала одной из сторон. В результате, в муниципальную казну было взыскано свыше 576 млн рублей.

"Эти средства будут направлены на социально-экономическое развитие Екатеринбурга: строительство новых дорог, ремонт детских садов и школ, благоустройство парков, скверов, а также на поддержку социальных программ", – заявил глава города Алексей Орлов.

В совещании также принял участие губернатор Свердловской области Денис Паслер. Вместе с градоначальником они поблагодарили судебный корпус и работников аппарата за высокую ответственность и работоспособность. Отдельно глава региона выразил признательность за поддержку сотрудников суда специальной военной операции, за грузы, которые они направляют и шефскую помощь.

"Вы участвуете во всех важных мероприятиях региона и города, таких как восьмидесятилетие Победы, 9 мая, а также в мероприятиях, связанных с детьми, ветеранами, поддержкой СВО и подшефных школ. Вы продолжаете традицию, эта работа нужна и востребована, поэтому отдельно хочу поблагодарить руководство за включенность в общественную жизнь региона", – сказал Паслер.