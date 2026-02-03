Суд вынес приговор экс-директору среднеуральского МУПа, по вине которого погибло двое рабочих

Верхнепышминский городской суд вынес приговор бывшему директору МУП "Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство" Сергею Ильясову, по вине которого один рабочий пострадал, а двое скончались.

Трагедия произошла в августе 2022 года, когда Ильясов, нарушая действующее трудовое, санитарно-эпидемиологическое законодательство и законодательство по охране труда допустил работников к выполнению работ в иловой насосной станции на территории очистных сооружений в Среднеуральске. Из-за халатности руководства и ненадлежащего исполнения им своих обязанностей пострадали мужчина (слесарь) и две женщины (операторы очистных сооружений). В результате слесарь и одна из операторов скончались на месте. Третья пострадавшая была доставлена в больницу - ей причинен тяжкий вред здоровью. Тогда сразу предположили, что люди отравились парами скопившейся газовой смеси.

Ильясов во время суда свою вину не признал. Однако суд получил достаточно доказательств и признал подсудимого виновным по ч. 3 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Его также лишили права

занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанной с осуществлением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных полномочий сроком на 2,5 года.

Помимо этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав с Ильясова 700 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу