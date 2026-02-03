Госдума: Сотрудники метро Москвы не будут смотреть фото переписки в телефоне

Сотрудники метрополитена в Москве будут вправе проверять работоспособность смартфонов пассажиров.

Как заявил депутат Госдумы Олег Леонов, при этом переписку, фото и приложения их интересовать не будут. У сотрудников службы безопасности метрополитена нет таких прав. Кроме того, это противоречит Конституции РФ.

Депутат отметил, что проверка работоспособности смартфона в метро, как и досмотр в аэропортах, направлена на обеспечение безопасности. Телефоны будут проверять выборочно, аналогично с досмотром багажа, сообщает ТАСС.

Ранее такие же меры ввели в метро Санкт-Петербурга.