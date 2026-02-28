В Свердловской области крыша жилого дома частично обрушилась из-за снега

Крыша одноэтажного дома частично обрушилась под тяжестью снега в поселке Привокзальный Свердловской области. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в субботу, 28 февраля, в 8-квартирном доме барачного типа на улице Вокзальная. Обрушилось чердачное перекрытие площадью 48 кв.м.

В МЧС уточнили, что квартиры не повреждены. Пострадавших нет.

Ранее в Казани под тяжестью снега обрушилась крыша жилого пятиэтажного дома. Инженерные сети водоснабжения и отопления при обрушении не пострадали, затопления квартир удалось избежать.