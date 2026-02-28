28 Февраля 2026
Политика За рубежом
Фото: Reuters / Brian Snyder

Трамп: США начали масштабную военную операцию против Ирана

ВС США начали масштабную военную операцию против Ирана, заявил американский президент Дональд Трамп. Он призвал иранских военных сложить оружие, а местных жителей оставаться в укрытии, потому что "бомбы будут падать повсюду".

По словам Трампа, цель атаки — защитить американский народ, устранив угрозы, которые идут от иранского режима. Глава Белого дома также отметил, что у Ирана "никогда не будет ядерного оружия", пишет РИА Новости.

Трамп добавил, что действия Ирана несли прямую угрозу Штатам, американским войскам и военным базам за рубежом. США, по словам президента, собираются уничтожить все иранские ракеты и "сравнять с землей" всю ракетную промышленность и военно-морские силы.

По информации американских изданий, десятки американских самолетов, вылетевших с баз по всему Ближнему Востоку, наносят удары по Ирану. Также в атаке задействован авианосец.

Израильские СМИ пишут, что целью сегодняшнего удара Израиля по Ирану было все руководство страны, в том числе верховный лидер. Израильский чиновник сообщил, что удары планируется наносить четыре дня, а атака будет гораздо более интенсивной, нежели предыдущая (летом прошлого года). По некоторым данным, под удары попали Министерство разведки Ирана, Министерство обороны, резиденция Верховного лидера Али Хаменеи и Иранская организация по атомной энергии в Тегеране.

Израильские СМИ также пишут, что был убит главнокомандующий иранской армией Амир Хатами. Информация официально не подтверждена.

В Иране заявили, что готовятся к ответу, который будет "сокрушительным".

Теги: трамп, иран, военная операция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

