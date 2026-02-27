В Перми аэропорт "Большое Савино" возобновил работу после введения ограничений на полеты

В Перми аэропорт "Большое Савино" возобновил работу после введения ограничений на полеты. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Росавиации.

Ранее в регионе был введен режим "Ковер".

Напомним, сегодня в Пермском крае впервые объявлен режим "ракетная опасность".

По данным Mash, две ракеты ВСУ атаковали Чувашскую Республику. Одна ракета была сбита, другая – изменила курс. На этом фоне режим "ракетная опасность" объявлялся в семи регионах Поволжья и Урала — впервые в Свердловской области и Пермском крае, а также в Татарстане, Удмуртии, Оренбургской области, Башкирии и Чувашии.