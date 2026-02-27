"Добрые сказки о главном": Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса "Добрые сказки о главном", который объявлял осенью прошлого года в честь своего 20-летнего юбилея.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в течение месяца юные писатели из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края пробовали свои силы в создании интересных и поучительных историй. В итоге из нескольких десятков присланных работ были отобраны 10 самых интересных.

По условиям конкурса в нем принимали участие только дети и подростки до 18 лет. И как оказалось, очень многие ребята с большим энтузиазмом взялись за задание.

"Дети обладают удивительной фантазией. Они каждый день сочиняют истории, на которые взрослые чаще всего просто не обращают внимания, думая, что это всего лишь игра. Поэтому мы и решили дать ребятам такой замечательный шанс проявить себя – изложить свои мысли или мечты на бумаге. И у ребят получилось! Они придумали удивительные истории, добрые и поучительные. Возможно, для кого-то эти сказки станут хорошим примером, расскажут, как легко и просто можно самим делать добрые дела", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

В своих сказках дети дали волю фантазии. Кто-то придумал историю о животных, а кто-то описал свои сны. Например, восьмилетний Марк из Карабаша (Челябинская область) написал сказку от первого лица, в которой рассказал о своей большой мечте – иметь волшебную палочку. Каждый год он писал письмо Деду Морозу с этой просьбой, но желаемого так и не получал.

Но однажды к герою этой истории прилетел зимний волшебник. Он прокатил мальчика на своих санях и показал, что делать людей счастливыми можно и без волшебной палочки. Достаточно лишь доброго поступка и сердечного участия.

11-летняя Оля из Хабаровского края придумала интересную добрую легенду о местном жителе по имени Даоя. Однажды, увидев в лесу смертельно раненую тигрицу, он понял ее мольбу о спасении детенышей. Забрал тигрят к себе в семью и вырастил. Это история о том, что доброта и смелость – ключи к настоящему счастью, а любовь к близким и родной земле – бесценный дар, который делает нас сильнее.

10-летняя Маша из Екатеринбурга сочинила сказку о взаимопомощи в мире животных. Главная ее героиня – добрая и отзывчивая белочка Рыжуня. Когда пришла беда и страшная буря разрушила половину леса, белочка не стала опускать руки, а собрала лесных жителей, чтобы вместе восстановить жилища.

"Конечно, мы были очень счастливы, когда узнали, что Маша победила в конкурсе. Год назад она победила в подобном конкурсе, когда написала сказку в стихах. Маша вообще очень любит книги, и у нее хорошо получается придумывать истории. Эту сказку Маша писала, наверное, несколько недель. Чтобы найти вдохновение, ходила в парк и наблюдала за животными. Так она и придумала свою главную героиню – белочку. Мы с нетерпением будем ждать саму книгу, обязательно покажем ее в школе, дадим почитать одноклассникам. Пусть Машин пример вдохновит кого-то тоже сделать что-то интересное и полезное", - рассказала мама девочки.

Победители конкурса получили в подарок набор для творчества и уникальные издания сказок. После того, как над их историями поработают профессиональные иллюстраторы и редакторы, сборник сказок будет напечатан и подарен победителям. Остальные экземпляры книги смогут получить читатели социальных сетей и подопечные фонда.