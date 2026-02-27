27 Февраля 2026
Общество Свердловская область Челябинская область Хабаровский край Оренбургская область
Фото: Андрей Фомин

"Добрые сказки о главном": Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса "Добрые сказки о главном", который объявлял осенью прошлого года в честь своего 20-летнего юбилея.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в течение месяца юные писатели из Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей и Хабаровского края пробовали свои силы в создании интересных и поучительных историй. В итоге из нескольких десятков присланных работ были отобраны 10 самых интересных.

По условиям конкурса в нем принимали участие только дети и подростки до 18 лет. И как оказалось, очень многие ребята с большим энтузиазмом взялись за задание.

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса детских сочинений(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Дети обладают удивительной фантазией. Они каждый день сочиняют истории, на которые взрослые чаще всего просто не обращают внимания, думая, что это всего лишь игра. Поэтому мы и решили дать ребятам такой замечательный шанс проявить себя – изложить свои мысли или мечты на бумаге. И у ребят получилось! Они придумали удивительные истории, добрые и поучительные. Возможно, для кого-то эти сказки станут хорошим примером, расскажут, как легко и просто можно самим делать добрые дела", - отметила руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса детских сочинений(2026)|Фото: Андрей Фомин

В своих сказках дети дали волю фантазии. Кто-то придумал историю о животных, а кто-то описал свои сны. Например, восьмилетний Марк из Карабаша (Челябинская область) написал сказку от первого лица, в которой рассказал о своей большой мечте – иметь волшебную палочку. Каждый год он писал письмо Деду Морозу с этой просьбой, но желаемого так и не получал.

Но однажды к герою этой истории прилетел зимний волшебник. Он прокатил мальчика на своих санях и показал, что делать людей счастливыми можно и без волшебной палочки. Достаточно лишь доброго поступка и сердечного участия.

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса детских сочинений(2026)|Фото: Андрей Фомин

11-летняя Оля из Хабаровского края придумала интересную добрую легенду о местном жителе по имени Даоя. Однажды, увидев в лесу смертельно раненую тигрицу, он понял ее мольбу о спасении детенышей. Забрал тигрят к себе в семью и вырастил. Это история о том, что доброта и смелость – ключи к настоящему счастью, а любовь к близким и родной земле – бесценный дар, который делает нас сильнее.

10-летняя Маша из Екатеринбурга сочинила сказку о взаимопомощи в мире животных. Главная ее героиня – добрая и отзывчивая белочка Рыжуня. Когда пришла беда и страшная буря разрушила половину леса, белочка не стала опускать руки, а собрала лесных жителей, чтобы вместе восстановить жилища.

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса детских сочинений(2026)|Фото: Андрей Фомин

"Конечно, мы были очень счастливы, когда узнали, что Маша победила в конкурсе. Год назад она победила в подобном конкурсе, когда написала сказку в стихах. Маша вообще очень любит книги, и у нее хорошо получается придумывать истории. Эту сказку Маша писала, наверное, несколько недель. Чтобы найти вдохновение, ходила в парк и наблюдала за животными. Так она и придумала свою главную героиню – белочку. Мы с нетерпением будем ждать саму книгу, обязательно покажем ее в школе, дадим почитать одноклассникам. Пусть Машин пример вдохновит кого-то тоже сделать что-то интересное и полезное", - рассказала мама девочки.

Победители конкурса получили в подарок набор для творчества и уникальные издания сказок. После того, как над их историями поработают профессиональные иллюстраторы и редакторы, сборник сказок будет напечатан и подарен победителям. Остальные экземпляры книги смогут получить читатели социальных сетей и подопечные фонда.

Благотворительный фонд РМК наградил победителей конкурса детских сочинений(2026)|Фото: Андрей Фомин

