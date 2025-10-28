"Добро всегда побеждает": Благотворительный фонд РМК проводит конкурс сказок

В честь своего 20-летия Благотворительный фонд РМК объявляет конкурс сказок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, конкурс объявлен для жителей Свердловской, Челябинской, Оренбургской областей, а также Хабаровского края. Проявить талант и попробовать свои силы в создании добрых историй о храбрости, дружбе или помощи может каждый ребенок в возрасте от 8 до 18 лет. Дети смогут перенести на бумагу поучительные истории из собственной жизни или придумать новые. Героями сказок могут быть как члены семьи, так и вымышленные персонажи.

"У маленьких детей удивительная фантазия. Они верят, что добро всегда побеждает. Что смелость сильнее страха, а одно доброе дело может изменить чью-то жизнь. Мы решили дать возможность ребятам проявить свой талант и предложили принять участие в нашем конкурсе сказок. Кто знает, возможно, для многих это станет стимулом создать что-то новое и интересное!", - отмечает руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

За 20 лет работы Благотворительный фонд компании спас несколько тысяч детских жизней и помог сотням людей справиться с трудностями и снова поверить в добро. С самого начала основным направлением работы фонда была помощь онкобольным детям. Своевременное лечение и медицинские препараты получили более 3,5 тысяч маленьких пациентов Челябинского и Свердловского онкоцентров. Для сотен подопечных болезнь осталась лишь историей.

Сегодня Благотворительный фонд РМК также помогает детям с ДЦП, расстройством аутистического спектра, а также болезнями, связанными с постепенной атрофией мышц. Немалая помощь в приобретении слуховых аппаратов оказывается детям с проблемами слуха. Постоянная поддержка оказывается Детскому хоспису. И конкурс – это история не столько про фантазию, сколько про то, что добро может делать каждый.

Прием сказок проходит с 22 октября по 8 декабря 2025 года. Подать заявку можно по этой ссылке. В положении о конкурсе можно ознакомиться с требованиями к конкурсной работе, оно размещено в форме заявки или по ссылке. Организаторы планируют опубликовать лучшие сказки, а их авторам вручить подарки.