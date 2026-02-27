В Прикамье впервые объявлена ракетная опасность

В Пермском крае впервые объявлен режим "ракетная опасность".

Все оперативные службы оповещены и находятся в полной готовности, сообщает краевое управление МЧС.

Ранее на Пермский край была направлена атака беспилотников - 17 февраля над Пермским краем сбиты четыре беспилотника.

Во время действия специальных режимов, связанных с угрозой с воздуха, могут происходить перебои связи, нарушения работы мобильного интернета. Запрещается публиковать фотографии вражеских объектов в небе и на земле, в том числе нанесенный ущерб - такие данные могут быть использованы службами Украины.