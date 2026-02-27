Путин поручил сохранить пособие для многодетных семей при незначительном росте дохода

Многодетные семьи с 1 января смогут получать пособие при незначительном превышении среднедушевого дохода. Это следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

"Обеспечить <...> с 1 января 2026-го право многодетных семей на повторное назначение ежемесячного пособия, в случае если среднедушевой доход не более чем на десять процентов превышает величину прожиточного минимума на душу населения", — говорится в тексте поручения. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в декабре в ходе прямой линии к президенту обратилась жительница Тюменской области. По ее словам, в их семье шесть детей, сейчас ждут пополнение. Женщина рассказала, что в прошлом месяце семья превысила критерии буквально на сто рублей, в результате их лишили льгот.

Путин отметил, что попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Глава государства заявил, что власти проработают этот вопрос. Президент назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода.