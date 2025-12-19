Путин раскритиковал снижение поддержки многодетных семей при повышении дохода

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что правительство решит вопрос о критериях нуждаемости и поддержке многодетных семей.

В ходе прямой линии к президенту обратилась жительница Тюменской области. По ее словам, в их семье шесть детей, сейчас ждут пополнение. Женщина рассказала, что в прошлом месяце семья превысила критерии буквально на сто рублей, в результате их лишили льгот.

Путин отметил, что попытка получить доходы за счет многодетных семей выглядит аморально. Глава государства заявил, что власти проработают этот вопрос.

Президент назвал ошибкой со стороны правительства снижение поддержки многодетных семей при повышении их трудового дохода.

"Полностью согласен с необходимостью сохранять льготы при повышении трудового дохода", - подчеркнул Путин.

Он заявил, что в случае с невыплатой пособий единственным оправданием могут быть бюджетные ограничения. Президент добавил также, что правительству предстоит подумать, как, в частности, продлить выплату пособия по уходу за ребенком до трех лет.