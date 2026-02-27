В Калининграде представят янтарь с древним следом насекомого

В Калининграде обнаружили кусок янтаря возрастом примерно 50 миллионов лет, в котором сохранился необычный отпечаток, напоминающий по форме личинку старинного жука, передает "КП-Калининград".

Во время сортировки на комбинате специалисты заметили в янтаре особый след. В трещине камня можно рассмотреть трехмерный рисунок туннеля, который когда-то, по всей видимости, прогрызла личинка древоточца. Смола застыла именно в тот момент, когда насекомое протискивалось внутри, и теперь в янтаре четко видны полукруглые очертания сегментов тела. Жука внутри давно нет - осталась только линия его передвижения.

После подробного анализа найденный экземпляр займет место в музее предприятия. В скором времени любой посетитель сможет увидеть янтарь с древним отпечатком на выставке комбината.

В прошлом году в Калининграде на Приморском карьере нашли самый большой за четыре года кусок янтаря - его вес составил 2374 грамма, и ему дали имя "Рекордсмен".