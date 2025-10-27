27 Октября 2025
Экономика В России Калининградская область
Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

В Калининграде добыли редкий самородок янтаря весом более 2 кг

В Калининграде добыли крупнейший за последние четыре года самородок янтаря – он весит 2374 гр и получил название "Рекордсмен". 23 октября его нашли в Приморском карьере, сообщили в пресс-службе Калининградского янтарного комбината.

В компании отметили, что название приурочили не только к размерам самородка, но и к планам добыть в этом году 700 тонн камня – это будет рекордный показатель.

После прохождения государственной экспертизы камень будет выставлен на единственный в мире аукцион редкого янтаря.

На комбинате отмечают, что самородок имеет форму полукруга и необычно большой скол.

"Очевидно, что найденный самородок – это часть более крупного образования, которое не дошло до наших дней в своем первозданном виде. Предположительно, 35 - 45 млн лет назад, камень имел круглую форму и напоминал буханку хлеба. В таком виде он был законсервирован в толще голубой глины и пролежал под землей миллионы лет в комфортных для себя условиях", – пояснила специалист-геммолог Калининградского янтарного комбината Анна Дугина.

Самородок янтаря.(2025)|Фото: пресс-служба Калининградского янтарного комбината

Предыдущий рекордный самородок – "Голова тигра" весом 2,7 кг – был продан более чем за 1,2 млн руб. на аукционе.

Крупные образцы балтийского янтаря весом более одного килограмма считаются уникальными в силу своей редкости. Появление таких экземпляров зависит исключительно от природных факторов. Их количество по итогам сезона добычи предсказать невозможно.

Теги: янтарь, самородок, добыча


