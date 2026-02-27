В уральском поселке переименовали три улицы, носившие советские названия

В уральском поселке Черноисточинск переименовали сразу три улицы, которые носили советские названия до наших дней.

Постановление о переименовании опубликовано на официальном сайте Горноуральского муниципального округа Свердловской области. Согласно документу, который подписал глава округа Александр Гудач, улица Ударная переименована в улицу Тульская, улица Свердлова – в улицу Андреевская, а улица Коммунистическая – в улицу Ключевская.

Как пишет издание 66.ru, инициатором переименования улиц стал настоятель храма Серафима Саровского в Екатеринбурге, архимандрит Гермоген (Еремеев). Он заявил, что старые названия это "идеологическая болезнь" и назвал решение "восстановлением хотя бы частичной справедливости" и "настоящим историческим актом" перед юбилеем поселка Черноисточинск.

По мнению священника, речь идет не о переименовании, а о возвращении исконных названий, которые сменили после революции, не спрашивая мнения жителей.

В постановлении властей причины переименования улиц не уточняют, ссылаясь лишь на длинный перечень различных документов.

