В Екатеринбурге освободившегося заключенного задержали за вовлечение в терроризм

В Екатеринбурге на выходе из колонии задержали освободившегося заключенного. Ему вменили вовлечение в терроризм.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, осужденный вышел на свободу из ИК-10 (Екатеринбург). Едва он оказался на воле, то был тут же задержан оперативниками ГУФСИН и ФСБ.

Основанием для этого постановление о возбуждении нового уголовного дела, вынесенное буквально за четыре дня до освобождения. Речь идет о статье УК РФ "Склонение, вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность".

Сразу после задержания фигуранта доставили в следственное подразделение свердловского УФСБ для проведения процессуальных действий.

Напомним, в прошлом году сидящему в екатеринбургской колонии террористу прислали спрятанный в мыле телефон. Посылку перехватили оперативники.