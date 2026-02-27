Чубайс счёл себя оппозиционером

Анатолий Чубайс высказался о своей политической "ориентации". Во время оспаривания введённых против него санкций Канады он заявил, что "исторически был оппозиционером по отношению к президенту России".

Также Чубайс сообщил, что ранее выступил против СВО, из-за чего ему и пришлось в 2022 г. уехать из России и жить сейчас в Израиле. Эти доводы Чубайса приводятся в канадском суде.

Тот должен решить, не затянул ли МИД страны с рассмотрением обращения истца о снятии санкций. В суде Чубайс просит суд выдать mandamus – судебный приказ, обязывающий должностное лицо или орган власти исполнить свои обязанности или воздержаться от действий, нарушающих закон, пишет "Ъ".

В сентябре 2023 г. президент РФ Владимир Путин, комментируя отъезд из страны Анатолия Чубайса, заявил, что в "Роснано" образовалась "большая финансовая дыра", а сам он "удрал".

"Оппозиционер" Чубайс с 1991 года занимал высокие государственные посты: при президенте Борисе Ельцине он работал главой Госкомитета по управлению госимуществом, вице-премьером Правительства, при президенте Владимире Путине – главой РАО ЕЭС, при президенте Дмитрии Медведеве (и Владимире Путине) – президентом "Роснано".