Суд на два месяца закрыл шахту, принадлежащую ОАО "ВГОК"

Ленинский районный суд Нижнего Тагила на два месяца приостановил деятельность шахты, принадлежащей ОАО "Высокогорский горно-обогатительный комбинат" из-за грубых нарушений требований промышленной безопасности.

"Срок приостановления производственных работ на горизонте - 610м шахты "Магнетитовая", за исключением процессов жизнеобеспечения шахты и работ по устранению нарушений, составляет 60 суток", - сообщает пресс-служба суда.

Проверка выявила серьезные нарушения на руднике с подземным способом разработки. Основное из них - отсутствие необходимого резервного оборудования для откачки воды из шахты, что создавало непосредственную угрозу жизни и здоровью работников. Предприятие не обеспечило наличие необходимого резервного насоса в зумпфе ствола "Клетьевая", исправность резервного насоса в камере водоотлива и разработку специального проекта водоотлива.

ОАО "ВГОК" признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ. Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Свердловский областной суд через Ленинский районный суд Нижнего Тагила.