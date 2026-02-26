В Академическом районе Екатеринбурга весной начнется строительство новой школы

Строительство школы в "Кварталах конструктивизма" в Академическом районе уральской столицы стартует уже весной 2026 года. Учебное заведение появится в квартале улиц Академика Ватолина — Рябинина — Академика Ландау — Академика Вавилова. Общая площадь школы составит более 30 тыс. кв. метров, этажность переменная — 3–5 этажей.

"В Академическом районе с каждым годом все больше семей с детьми, поэтому строительство образовательной инфраструктуры крайне важно. Так, сейчас в Академическом уже работают 15 детских садов и 9 школ. Новая школа обеспечит учебными местами жителей близлежащих кварталов", — отметил генеральный директор АО СЗ "РСГ-Академическое" (входит в ГК "КОРТРОС") Сергей Ланцов.

В проекте, разработанном ГК "КОРТРОС", предусмотрена вся инфраструктура, необходимая для учебного и внеурочного процесса: пищеблок на 600 мест с холодным и горячим цехами, медицинский кабинет, актовый зал на 544 места с современным мультимедийным оборудованием. Спортивный блок школы включает в себя универсальный спортивный зал для тренировок и командных игр, а также большой пришкольный стадион. В двухэтажной библиотеке, помимо книгохранилища, создадут пространства для проведения занятий и самостоятельной работы.

Также в здании будут коворкинги и пространства для командной проектной работы, отдыха, общения — с мягкими пуфами и USB-разъемами для подзарядки гаджетов. Благодаря большому объему остекления и внутренним стеклянным перегородкам в школе будет много света. Дизайн помещений выполнен в спокойной цветовой гамме, с применением деревянных материалов в отделке.

Генеральным подрядчиком выступает строительный холдинг "Атом", который уже построил в Академическом районе школу № 133, 8 детских садов, а также взрослую поликлинику.

Сдача школы запланирована на февраль 2029 года.