В Екатеринбурге блогершу лишили водительских прав из-за магнитных номеров

В Екатеринбурге местная блогерша лишилась водительских прав из-за магнитных номеров. Девушка пыталась оспорить наказание за необычный способ их крепления на своем авто, но у нее ничего не вышло.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, речь идет о жительнице уральской столице Светлане Бонор, в Сети известной как блогер "Света Ананас". Однажды на улице 8 Марта ее остановили полицейские. Силовиков привлекли номера на автомобиле блогерши: они крепились не на саморезы, а держались на магнитах. Это позволяло снимать и возвращать знаки на место буквально за секунды.

На владелицу машины составили протокол об административном нарушении. Сама "Света Ананас" объяснила в суде, что не пыталась скрыть номера, а магниты якобы использовала, потому что автомобиль задействуется в рекламе. Поэтому съемная конструкция позволяет быстро менять таблички.

Мировой судья счел эти доводы неубедительными и лишил блогершу водительских прав на 1 год и 1 месяц без конфискации рамок с магнитами. Не согласившись с вердиктом, Бонор обжаловала его в Чкаловском районном суде Екатеринбурга. Однако там оставили решение в силе.

