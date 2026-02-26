В Свердловской области из-за карантина и перепроизводства молока вводят дополнительные меры по его переработке

На фоне профицита молочной продукции на российских фермах власти Свердловской области направили свои силы на помощь производителям в реализации сырья. С первых дней действия ограничений на вывоз молока за пределы региона, в местном министерстве агропромышленного комплекса заключили договоренности с предприятиями по переработке дополнительных 500 тонн молока в сутки. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

"Ирбитский, Кушвинский, Полевской, Богдановичский, Талицкий, Серовский заводы увеличили объемы приема молока-сырья до 150%. Мы работаем адресно с каждым производителем молока. Вывоз молока-сырья за пределы Свердловской области ограничен временно. Специалисты работают над тем, чтобы ситуация решилась в максимально короткие сроки", – отметила глава регионального МинАПК Анна Кузнецова.

По ее словам, кооператив "Баженовский", имевший ранее проблемы с реализацией молока-сырья, сейчас поставляет его на Серовский городской молочный завод.

Напомним, что в России произвели слишком много молока, в результате чего продукцию приходится сливать. Перепроизводство фиксируют и небольшие хозяйства, и крупные фирмы - только по итогам 2025 года на складах скопилось 73,5 тыс. тонн непроданного молока (+9% по сравнению с 2024-м). Одной из причин именно на Среднем Урале называют случай пастереллеза и введенный в отдельно взятом муниципалитете карантин. Сейчас у крупного рогатого скота по всей территории региона проводят осмотры и берут пробы на анализ. Местные власти уверяют, что как только обследования завершатся, ситуация с вывозом молока-сырья в соседние регионы стабилизируется.

Однако проблемы наблюдаются натерритории всей России. О том, какие факторы сегодня влияют на молочный рынок в материале Накануне.RU.