В России обновят пивной стандарт

В России в начале 2027 года появится новый ГОСТ на пиво, который расширит список разрешенных видов солода, сообщают "Известия" со ссылкой на преподавателя РЭУ им. Плеханова Елену Мясникову. Теперь при варке можно будет использовать не только привычный ячменный солод, но и ржаной, овсяный, просяной и гречишный. Новый стандарт заменит прежний, который был принят в 2012 году.

Применять обновленный ГОСТ пивовары смогут по своему желанию - требования останутся добровольными. Тем, кто решит работать по новым правилам, придется точно следовать следующим условиям: солод должен составлять не меньше 80% состава, другие компоненты - не больше 20%, а продукты с содержанием сахара не могут превышать 2%. Полностью запрещен добавленный этиловый спирт - пиво должно изготавливаться с помощью классического брожения и только с теми добавками, которые перечислены в документе.



Если фабрика не выполняет все требования, ей придется переименовать свой продукт в "пивной напиток", а не пиво.

Кстати, власти России рассматривают идею провести в стране собственный аналог Октоберфеста, чтобы поддержать спрос на отечественное пиво. Ранее уже начали работать винные ярмарки, а теперь могут появиться и пивные.