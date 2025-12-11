В духе Октоберфеста: в России могут появиться пивные фестивали

Российское правительство может запустить в стране аналог немецкого фестиваля Октоберфест – для популяризации пива отечественного розлива. Винные ярмарки уже проводятся с 2021 года, теперь к ним могут присоединиться пивные, пишет "Коммерсант".

Минпромторг и Минсельхоз ориентируются на Октоберфест – за время фестиваля в этом году было продано более 6 млн литров напитка, к тому же он приносит доход и другим отраслям, таким как туризм и общепит.

В целом в пивоваренной отрасли сейчас наблюдается спад. Эксперты связывают его с холодным летом и ростом цен на пиво. При этом растет популярность пивных напитков, таких как сидр и медовуха.