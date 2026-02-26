На Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге поступили заявки из 150 стран мира

Заявки на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге подали уже более 10 тысяч человек из 150 стран мира. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Что это за страны, в департаменте не уточнили. Подать заявку можно на официальном сайте. Регистрация продлится до 30 апреля 2026 года.

Напомним, Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Указ о его проведении подписал президент РФ Владимир Путин, который может лично посетить фестиваль.

В конце января мэр Екатеринбурга Алексей Орлов проверил гостевой маршрут Международного фестиваля молодежи.