Для экс-главы совета директоров "Локомотива" запросили 12 лет

Озвучена мера наказания, которое гособвинение запросило экс-главе совета директоров "Локомотива" Сергею Липатову.

Его обвиняют в пособничестве и подстрекательству к убийству директора юридической фирмы "Инюрконсалт" Игоря Фоминова, совершенному организованной группой лиц. Гособвинение запросило для Липатова 12 лет колонии строгого режима, пишет РБК.

Липатов, помимо работы в руководстве "Локомотива", ранее возглавлял совет директоров компании "Транстелеком", а также являлся совладельцем Межтрастбанка. В 2017 г. сообщалось, что Липатова арестовали по делу о растрате средств вкладчиков Межтрастбанка.