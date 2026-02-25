Житель Югры ответит в суде за мошенничество с накруткой кешбэка на 173 тысячи рублей

В Сургутском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего жителя поселка Нижнесортымский, обвиняемого в мошенничестве с использованием банковской программы лояльности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

С заявлением в правоохранительные органы обратились представители финансовой организации, заподозрившие клиента в преднамеренной накрутке кешбэка. Установлено, что в период с августа 2024 по январь 2025 года фигурант, работающий на нефтедобывающем предприятии, использовал мобильное приложение банка для получения повышенных бонусов.

При совершении покупок в магазинах и на маркетплейсах мужчина выбирал категории товаров, позволявшие получать повышенные начисления. После зачисления бонусных баллов он оформлял возврат товара. Среди приобретений фигуранта числится, например, место на парковке под лодку. Всего таким способом он совершил покупки на 770 тысяч рублей, незаконно получив 173 тысячи рублей в виде кешбэка.

В ходе дознания обвиняемый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.