Образование В России
Фото: Накануне.RU

Школьники массово обманывают учителей с помощью ИИ

Школьники быстро научились имитировать выполнение домашнего задания с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и легко обводят учителей вокруг пальца. Те ничего не могут с этим сделать, поскольку это не запрещено. Остается взывать только к совести и сознательности ученика, но это практически не работает.
По разным опросам, от четверти до половины детей уже имитируют решение "домашки" с помощью нейросетей, причем этот показатель растет с каждым классом. Ребенок делает математику, а на столе у него только тетрадь и телефон, говорит мама одного из казанских шестиклассников. Она пытается ему возразить, но он ей отвечает, что она не понимает современных возможностей: можно ничего не делать, а просто переписывать готовое. Она же переживает, что у сына в голове ничего не остается. Мама семиклассницы из Елабуги считает, что к нейросетям детей толкает сама школа. Мама третьеклассника и вовсе говорит, что сын закатывает скандал, когда ему нужно что-то делать или учить. Он привык только все списывать из сети, приводит слова родителей газета "Республика Татарстан".

Учителя же повторяют, что детей нужно учить использовать ИИ для развития ума, но пока это не дает результатов. Учитель информатики казанского лицея №35 Владислав Гумеров говорит, что разница между работой ученика и нейросети видна сразу. Это также видно по устному ответу. Но запрещать ИИ или, наоборот, отменять домашние задания из-за использования ИИ нельзя.

"Это все равно что отменять уроки математики из-за появления калькулятора. Это абсурд. Наша задача – не запрещать пользоваться технологиями, а учить культуре работы с ними", – считает преподаватель.

По его словам, детей нужно учить думать, в том числе на это их должны наставлять родители. С этим согласны и все официальные лица. Пока, однако, большинство учителей и родителей говорит о массовой умственной деградации школьников. Политолог Сергей Михеев считает, что это может привести к тому, что появится целое поколение людей, которые смогут только имитировать свои знания через ИИ, а на самом деле не знают ничего.

