25 Февраля 2026
в россии
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
Общество Свердловская область
Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Мэр Екатеринбурга показал, как сейчас выглядит памятник режиссеру Балабанову

Стало известно, как сейчас выглядит памятник режиссеру Алексею Балабанову, который откроют в Екатеринбурге к лету. Фото монумента показал глава города Алексей Орлов.

Сегодня в своем Telegram-канале мэр выложил эксклюзивные снимки, как будущий памятник Балабанову выглядит прямо сейчас.

"Работа активно идет в мастерской в пригороде Екатеринбурга. Торжественно открыть скульптурную композицию планируем 18 мая – в день памяти Алексея Балабанова", - отметил Орлов.

Работа над памятником режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге(2026)|Фото: telegram-канал Алексея Орлова / t.me/glavaekbofficial

Сегодня, 25 февраля, режиссеру исполнилось бы 67 лет. Он ушел из жизни 18 мая 2013 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге определились, каким будет памятник Балабанову. В прошлом году в городе появилась улица в честь режиссера.

Теги: Балабанов, памятник, мастерская, Орлов, Екатеринбург


