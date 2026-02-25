Мэр Екатеринбурга показал, как сейчас выглядит памятник режиссеру Балабанову

Стало известно, как сейчас выглядит памятник режиссеру Алексею Балабанову, который откроют в Екатеринбурге к лету. Фото монумента показал глава города Алексей Орлов.

Сегодня в своем Telegram-канале мэр выложил эксклюзивные снимки, как будущий памятник Балабанову выглядит прямо сейчас.

"Работа активно идет в мастерской в пригороде Екатеринбурга. Торжественно открыть скульптурную композицию планируем 18 мая – в день памяти Алексея Балабанова", - отметил Орлов.

Сегодня, 25 февраля, режиссеру исполнилось бы 67 лет. Он ушел из жизни 18 мая 2013 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге определились, каким будет памятник Балабанову. В прошлом году в городе появилась улица в честь режиссера.