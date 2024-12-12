"Видят не режиссера, а бомжа". В Екатеринбурге до сих пор не определились с памятником Балабанову

Компетентное жюри осталось недовольно эскизами памятника режиссеру Алексею Балабанову, который хотят установить в Екатеринбурге. По их словам, ни одна из 30 отобранных работ не передает дух режиссера, а его облик в работах художников больше напоминает бомжа.

Обсуждение вида и расположения будущей скульптуры прошло сегодня. В составе жюри были директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев., продюсер Сергей Сельянов, музыкант Вячеслав Бутусов и певица Настя Полева во главе с мэром города Алексеем Орловым.

Свои эскизы могли присылать как профессиональные художники, так и обычные горожане, но ни один из вариантов не удовлетворил жюри. Как передает ЕАН, Вячеслав Бутусов описал представленные проекты "унылой картиной", отметив, что выбирать не из чего. Он также высказал мнение, что, вероятно, художники видят Балабанова как бомжа.

Аналогичного мнения придерживается и Игорь Пушкарев, который отметил, что любой из представленных эскизов можно было бы использовать для памятника обычному рядовому гражданину, но не Балабанову – достойному человеку, которого знают не только на Урале, но и за рубежом.

Продюсер Сергей Селянов, знавший Балабанова лично, выбрал один из эскизов, где режиссер, по его мнению, максимально похож на себя молодого. А вот Настя Полева предложила все же воспользоваться нейросетью, чтобы создать подходящий эскиз.

Позднее глава Екатеринбурга написал в своих социальных сетях, что по итогам заседания было принято решение продлить прием работ, который завершился еще 1 декабря.

"Посчитали необходимым дать авторам больше времени, чтобы работы максимально отображали образ выдающегося кинорежиссера. Наследие Алексея Балабанова – это гордость Екатеринбурга. Режиссер навсегда вписал свое имя в историю российского искусства. В его по-уральски честных и порой даже суровых фильмах видна глубокая, искренняя любовь к Родине", – добавил градоначальник.

Напомним, решение об установке памятника Алексею Балабанову было принято в августе на заседании общественного Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ("Совет неравнодушных"). 10 лучших работ должны будут официально представить общественности до 19 декабря. После этого у финалистов будет время до 2 февраля 2025 года, чтобы создать макет памятника. Судейство снова оставят на жюри, которое к концу февраля должно будет определить победителя. Премиальный фонд составляет 1 млн руб.

Памятник Алексею Балабанову собираются установить напротив главного входа в здание Свердловской киностудии на проспекте Ленина, 50б, однако победитель конкурса может предложить другое место.