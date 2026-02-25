25 Февраля 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Митрополит РПЦ возмущен позицией руководства

РПЦ потеряла контроль над церквями в бывших советских республиках, хотя это каноническая территория РПЦ. Так бывший патриарший экзарх Африки митрополит Леонид (Горбачев) прокомментировал заявление Литовской Православной Церкви (ЛПЦ) о молитиве за мир на Украине, притом что ранее ЛПЦ осудила СВО.
Митрополит, ранее снятый после двух лет успешной работы в Африке со своего поста и отправленный в Краснодар, считает, что РПЦ не имеет никаких рычагов воздействия на ЛПЦ. Вместо этого принимаются кадровые решения по принципу "дави своих, чтобы чужие боялись". Он явно намекает на себя и всех открыто несогласных с либеральным курсом. А "руководство РПЦ убедили в том, что "мы не можем иначе, мы живем в европространстве, нас не поймут".

Опальный иерарх уверен, что отчасти поэтому Архиерейский и Поместные Соборы РПЦ все время откладываются. Последний Архиерейский Собор РПЦ был еще в 2017 году, за это время накопилось очень много вопросов, но с тех пор его все время откладывают - сначала из-за ковида, потом из-за СВО.

"Понятно, очень много равнодушных и безвольных людей, которые проголосуют, как им скажут. Но есть и те, которые будут задавать вопросы. И эти вопросы не понравятся священноначалию", - написал митрополит Леонид.

Один из камней преткновения - теплые отношения с Ватиканом, который якобы придерживается традиционных взглядов и будто бы является союзником России и РПЦ в Европе. Когда в 2015 году протестантские организации Шотландии и Франции разрешили мужеложникам становиться священниками, РПЦ разорвала с ними отношения. Но когда то же самое в начале 2025 года сделал Ватикан, в РПЦ этого "не заметили". Также многие верующие возмущены экуменическими молебнами представителей духовенства, что запрещено священными канонами как измена веры. Ватикан десятки лет считает свою миссию не христианской, а экуменической, но в отношении Ватикана российские официальные лица весьма комплиментарны.

"Изучите на предмет еретичности совместные богослужения с католиками, которые практикует не только Константинопольский патриархат, но и некоторые священнослужители Русской Церкви, среди которых даже сотрудники ОВЦС? Или изучить на предмет вреда для православной миссии всяких экуменистических сборищ, в которых в недавнем прошлом принимали участие православные архиереи и священники. Разве экуменизм – не опасная ересь? Или Ватикан трогать опасно и невыгодно, они же "партнеры"?!" - написала недавно редакция "Русской народной линии".

РПЦ, церковь


