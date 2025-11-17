В церкви призвали священнослужителей "не подставляться" своими высказываниями

Священнослужителей просят аккуратнее использовать слова и "не подставляться" своими высказываниями, чтобы их не могли использовать против них же после публикаций. Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

По его словам, в последнее время появился некий тренд - выискивать среди опубликованных в сети проповедей спорные высказывания, которые могли бы поднять интерес общественности к той или иной теме.

"Я не сторонник конспирологических объяснений реальности, но не видеть некой спланированности в историях последних месяцев я не могу. Спланированности не в смысле мирового заговора против Русской православной церкви, а в том, что люди поймали какую-то волну, какой-то тренд и решили - давайте-ка мы будем регулярно отсматривать проповеди и выискивать что-то такое", - сказал Легойда в интервью ТАСС.

Он добавил, что аналогичные случаи происходили и раньше, но позднее все же шли на спад. Сейчас же "волна" снова поднимается, а потому необходимо быть осторожнее и "не подставляться".

"Проповедник должен понимать, что когда полхрама его снимает, то у части из них дальше пойдет веерная рассылка и до какого-нибудь замечательного журналиста это обязательно дойдет", - заключил Легойда.

Среди тех, к кому могли быть обращены эти слова - настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Иркутске Сергей (Кульпинов), который в сентябре высказался о десятине. По его словам, не церковь, а именно Бог сказал принести в "его дом" (церковь) 10% от собственного дохода каждого из прихожан.

Накануне общественность также обратила внимание на протоиерея, руководителя социального отдела Екатеринбургской епархии Евгения Попиченко. По его мнению, дружба между мужчиной и женщиной - это "предблудие", на работу в церковь не примут женщину, живущую с мужчиной без брака, а сами представительницы прекрасного пола должны вместо работы выбирать путь "домашней феи".