ФК "Урал" отдал в аренду португальского защитника Мигела

Португальский защитник Гонсалу Мигел покинул ФК "Урал".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе команды из Екатеринбурга, 22-летний игрок перешел на правах аренды в армянский "Пюник". В клубе из Еревана он проведет вторую часть сезона-2025/26.

Мигел, который пришел в "Урал" в августе прошлого года, сыграл за команду лишь восемь официальных матчей. Какими-либо результативными действиями он не отметился, зато в одном из матчей был удален.

Напомним, недавно клуб объявил о переходе нападающего сборной Беларуси Егора Богомольского. Футболист проведет в "Урале" вторую часть нынешнего сезона.