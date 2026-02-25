В Университетском колледже УрГПУ будут готовить кадры для новых заводов "Атома"

В Екатеринбурге строительный холдинг "Атом" и Университетский колледж УрГПУ заключили соглашение о взаимодействии в рамках подготовки профессиональных кадров для строительной индустрии.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", студенты, обучающиеся на отделениях технологических процессов и электроэнергетики, а также информационных технологий и транспорта, уже в этом году смогут запланировать прохождение производственной практики и трудоустройство на неполный рабочий день на заводы "Атома", выпускающие строительные материалы.

"Мы активно развиваем собственное производство строительных материалов, модернизируем линии, в прошлом году построили новый высокотехнологичный завод в Сысерти, поэтому вопрос кадровой обеспеченности для нас стоит достаточно остро. Для собственных строительных подразделений мы давно и успешно готовим специалистов в партнерских учебных заведениях – Уральском колледже технологий и предпринимательства, Институте строительства и архитектуры УрФУ. Теперь у нас появился образовательный партнер и для производственного сектора – Университетский колледж УрГПУ", - рассказала директор по персоналу строительного холдинга "Атом" Галина Хабарова.

Уже в марте "Атом" проведет первые экскурсии для студентов колледжа в свой производственный кластер в Сысерти, где работают три завода – по выпуску извести, цемента и газоблоков. Производственные линии максимально автоматизированные, всеми процессами рабочие управляют с компьютеров. По итогам экскурсии ребята смогут оставить заявки и выйти на практику на те предприятия, которые им наиболее интересны.

"Нам важно показать ребятам, что современное производство мало отличается от работы в офисе: это давно не тяжелый физический труд, а работа в компьютерных программах. Мы рассчитываем, что поддержка крупного промышленного партнера в лице "Атома" поможет нам эффективно выстроить карьерный трек для студентов, дать возможность ребятам трудоустраиваться по профессии, в крупную надежную компанию, вместе с которой они смогут расти и развиваться, а также вносить вклад в развитие нашего региона", - отметила директор Университетского колледжа УрГПУ Анастасия Россель.

Напомним, что с 2023 года "Атомстройкомплекс" также является опорным работодателем кластера "Строительство" федерального проекта "Профессионалитет". Компания способствует внедрению в образовательный процесс современного оборудования и технологий, участвует в практической части обучения, чтобы студенты более десятка средне-профессиональных образовательных учреждений получали актуальные навыки и легко включались в производственный процесс после получения диплома.