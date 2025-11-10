10 Ноября 2025
Экономика Свердловская область
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Новый завод "Теплит" в Сысерти начал отгрузку продукции

На новом заводе по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона "Теплит" в Сысерти началась отгрузка продукции потребителям. Это уже третье предприятие в структуре холдинга "Атомстройкомплекс", которое производит газоблоки под торговой маркой Твинблок, давно и широко известной в УрФО и за его пределами.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекса", еще два таких производства действуют в Березовском и поселке Рефтинский Свердловской области.

"С пуском третьего завода мы уверенно вошли в тройку лидеров по России по выпуску и продажам автоклавного газобетона; годовой объем выпуска будет доведен до 1 млн кубометров. С момента получения всех разрешительных документов мы успешно отгружаем продукцию покупателям в Екатеринбурге, Пермском крае и Удмуртии, несмотря на "не сезон". Благодаря выигрышному расположению нового предприятия рядом с федеральной трассой М-5, в ближайшее время мы выйдем на рынки Челябинской области, Башкирии, Татарстана, а также будем продвигать нашу продукцию в те регионы, где газобетонные блоки в мало- и многоэтажном строительстве еще не используются, тем самым повышая экспортный потенциал региона", - рассказал генеральный директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Борис Овечкин.

Завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона "Теплит" в Сысерти(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Помимо линейки, которую реализуют площадки "Теплита" в Березовском и Рефтинском, в номенклатуру нового производства включен теплоэффективный газоблок пониженной плотности марки D300, который производят лишь несколько предприятий страны. Он легче блоков других марок и его проще укладывать.

Завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона "Теплит" в Сысерти(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Новый завод располагается на площадке производственного кластера Габиевского и делит сырьевую базу с уже действующими предприятиями холдинга "Атомстройкомплекс" по выпуску извести и высокомарочного цемента. Специальным сырьевым компонентом в производстве твинблоков является зола уноса Рефтинской ГРЭС – крупнейшей электростанции страны, работающей на твердом топливе. "Теплит" вносит значительный вклад в экологию региона, сокращая объем золоотвалов.

Завод по выпуску стеновых блоков из автоклавного газобетона "Теплит" в Сысерти(2025)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Строительство завода вошло в число приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области и заняло два года. Объем инвестиций составил 3,5 млрд рублей, в том числе, 1,8 млрд получено по программе льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства. Новое производство укомплектовано передовым китайским, турецким и российским оборудованием, а инжиниринг высокотехнологичных автоматизированных линий осуществляли в основном специалисты "Теплита". Производственные линии полностью автоматизированы, управление ими операторы осуществляют удаленно с помощью компьютерных программ. Численность сотрудников на новом заводе составляет порядка 80 человек.

Теплит, завод, продукция, блоки


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

