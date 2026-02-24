24 Февраля 2026
Политика Центральный ФО В России Москва
Фото: Накануне.RU

В МИД РФ предупредили о тяжелейших последствиях для мира в случае передачи Украине ядерного оружия

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию Службы внешней разведки о планах Великобритании и Франции оказать содействие Украине в обретении ядерного оружия, включая средства его доставки, передает корреспондент Накануне.RU.

По сведениям Службы внешней разведки, осознав отсутствие шансов на победу над Россией "на поле боя", британские и французские власти посчитали возможным содействовать Киеву в обретении "мощного аргумента" для завершения боевых действий на более выгодных условиях. Речь идет как минимум о так называемой "грязной бомбе", однако всерьез прорабатывается и вариант с полноценным ядерным оружием.

Лондон и Париж уже работают над скрытой передачей Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий, при этом усилия сосредоточены на том, чтобы появление у Киева подобного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

Захарова подчеркнула, что сама постановка вопроса является категорически неприемлемым и остро эскалационным шагом, чреватым подрывом международно-правового режима нераспространения ядерного оружия. Украина, присоединившись к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства, обязалась не приобретать ядерное оружие. В свою очередь Великобритания и Франция как ядерные державы обязались не передавать кому-либо ядерное оружие и не помогать неядерным государствам в его производстве.

"Российская позиция на этот счет непреклонна и предельно категорична. Мы неоднократно заявляли, что любые "заходы" на предмет пересмотра безъядерного статуса Украины, равно как и на обретение глубоко враждебным России киевским режимом ядерного оружия недопустимы", — заявила дипломат.

Она предупредила, что любые шаги по содействию Киеву в обретении военного ядерного потенциала будут восприниматься Москвой как попытка создать прямую угрозу безопасности страны критического порядка и неизбежно получат жесткий отпор. Захарова также отметила, что свои опасные планы Лондон и Париж вынашивают в преддверии Конференции по рассмотрению действия ДНЯО, запланированной на апрель этого года. Россия уже развернула активную работу на профильных многосторонних площадках, чтобы стимулировать международное сообщество образумить британские и французские власти.

Теги: Англия, Великобритания, Франция, Украина, атомное оружие, ядерное оружие, МИД РФ, Мария Захарова


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 24.02.2026 14:56 Мск Медведев: Планы передать Киеву ядерное оружие радикально меняют ситуацию
Ранее 24.02.2026 13:05 Мск Песков: Россия учтет на переговорах информацию о планах передать Киеву ЯО
Ранее 24.02.2026 11:00 Мск СВР: Англия и Франция хотят вооружить Украину атомной бомбой

