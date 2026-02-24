Медведев: Планы передать Киеву ядерное оружие радикально меняют ситуацию

Информация СВР о намерении Франции и Британии передать киевскому режиму ядерное оружие радикальным образом меняет ситуацию. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он назвал это передачей ядерного оружия воюющей стране. И России "при таком развитии событий придется использовать любое, в том числе нестратегическое ядерное оружие, по целям на Украине, представляющим угрозу нашей стране. А в случае необходимости – и по странам-поставщикам".

Сегодня СВР сообщила, что Англия и Франция могут передать Украине атомную или "грязную" бомбу. Они активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Россия учтет на переговорах эту информацию, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что это требуют незамедлительного реагирования. Вопрос будет обсуждаться на заседании Совета Госдумы в ближайшее время.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник уверен, что СВР обнародовала инфомацию, будучи уверенной в ее точности. Это очень опасно. А вот зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков считает, что США не допустят передачу Украине ядерного оружия европейскими странами НАТО.

Бывший депутат Рады Владимир Олейник уверен, что Зеленский хотел бы получить ядерное оружие, чтобы выторговать себе те или иные условия. Также он способен применить атомную бомбу против России. А расчет западных стран строится на том, что Россия не решится в ответ на подобный удар применить по ним ядерное оружие.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко надеется, что публикация данных СВР сорвет эти планы.