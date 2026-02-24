24 Февраля 2026
Экономика Свердловская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба &quot;Атомстройкомплекс&quot;

На Урале начали серийное производство нового теплоэффективного газозолоблока

Свердловский производитель строительных материалов ООО ПСО "Теплит" (входит в структуру строительного холдинга "Атом") вывел в серийное производство новые стеновые блоки пониженной плотности D300, которые наиболее востребованы в сегменте индивидуального жилого строительства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Атомстройкомплекс", такие блоки позволяют возводить наружные стены без дополнительного утепления при сохранении необходимых теплотехнических характеристик. В регионе такой легкий и теплоэффективный блок ранее выпускали только малыми партиями. Запуск нового завода в Сысерти в прошлом году позволил холдингу вывести блок D300 в серийное производство. Он уже поставляется не только местным, но и в соседние регионы.

"Мы продолжаем наращивать производственные мощности и расширять номенклатурный ряд продукции, чтобы закрывать потребности как собственных строительных подразделений, осуществляющих жилищное и инфраструктурное строительство, так и других категорий потребителей – застройщиков многоквартирного и индивидуального жилья. С запуском третьего завода региональная экспансия становится для нас не только возможностью, но и необходимостью. В Свердловской области "Теплит" – крупнейший поставщик газобетона, наша продукция представлена здесь максимально", - рассказал генеральный директор ООО "Атомстройкомплекс-Промышленность" Борис Овечкин.

Завод "Теплит" в Свердловской области(2026)|Фото: пресс-служба "Атомстройкомплекс"

Дальнейший рост продаж Твинблока связан с соседними рынками – это Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Пермский край и Челябинская область, где сегодня нет собственного производства блоков пониженной плотности. Основным продуктом, который поставят в эти регионы в 2026 году, будет блок D300 сысертского завода.

Напомним, "Теплит" является одним из крупнейших производителей автоклавного газобетона в стране. Предприятие использует в качестве сырья золу уноса Рефтинской ГРЭС, тем самым внося значительный вклад не только в развитие и обеспечение строительной индустрии, но и в экологическое благополучие региона. Ежегодно завод потребляет 400 тысяч тонн золы, способствуя сокращению золоотвалов на Урале.

Теги: Теплит, завод, производство, поставки, Атом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

