23 Февраля 2026
Армия и ВПК Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил астраханцев с Днем защитника Отечества

Председатель Астраханской областной Думы Игорь Мартынов поздравил земляков с Днем защитника Отечества.

"23 февраля — день, который для всех жителей нашей страны символизирует мужество и доблесть российских воинов, напоминает о подвигах наших дедов и прадедов в годы суровых испытаний и вызывает чувство глубокого уважения к заслугам солдат и офицеров перед Отечеством", - говорится в поздравлении спикера.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов подчеркнул, что армия страны традиционно пользуются поддержкой граждан.

"И сегодня российские военнослужащие, среди которых жители Астраханской области выполняют ответственные задачи в ходе специальной военной операции, своей доблестью и мужеством отстаивают независимость страны, наше право на свободу, на будущее!", - подчеркнул председатель Астраханской областной Думы.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Он выразил глубокую признательность всем, кто стоит на страже Родины. Адресовал самые теплые слова ветеранам, поблагодарил волонтеров и всех неравнодушных граждан, оказывающих поддержку фронту.

"С праздником, уважаемые защитники Отечества! Крепкого здоровья, счастья и благополучия", - пожелал Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Также спикер, депутаты Астраханской областной Думы совместно с губернатором Игорем Бабушкиным сегодня в Братском саду в Астрахани у обелиска воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов и венков.

Теги: игорь мартынов, день защитника отечества, поздравление, военнослужащие


