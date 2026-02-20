Свердловский облсуд поставил точку в деле матери, сажавшей сына на цепь

Свердловский областной суд поставил точку в деле жительницы Первоуральска Татьяны Шаниной, истязавшей своего 11-летнего сына.

Напомним, что ранее Первоуральский городской суд установил, что в ноябре 2023 осужденная посадила 11-летнего ребенка на цепь, а в феврале и марте 2025 года регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем. Кроме этого, женщина удерживала сына за уши и силой перемещала его, причиняя боль и страдания.

В ходе судебного разбирательства Шанина полностью признала свою вину.

В ноябре 2025 года суд отправил Шанину на 3,5 года в колонию общего режима. Также суд частично удовлетворил иск прокуратуры, взыскав в пользу потерпевшего подростка 100 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор, однако Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела и заслушав стороны, оставил приговор суда первой инстанции без изменения по существу.