На Урале отправили в колонию мать, сажавшую на цепь 11-летнего сына

Жительнице Первоуральска вынесен приговор за жестокое обращение с ребенком. Мать, сажавшую на цепь своего сына, отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась Татьяна Шанина. Как показало расследование, в ноябре 2023 она посадила 11-летнего ребенка на цепь, а в феврале и марте 2025 года регулярно избивала его деревянной скалкой и кожаным ремнем. Кроме этого, женщина удерживала сына за уши и силой перемещала его, причиняя боль и страдания.

Сама горе-мать полностью признала свою вину. Первоуральский городской суд назначил Шаниной 3,5 года в колонии общего режима. Также с нее взыскана компенсация морального вреда пострадавшему подростку.

Как уточнили в прокуратуре Свердловской области, в пользу ребенка взыскано 100 тысяч рублей.