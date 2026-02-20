Сгенерированные ИИ изображения людей запретят в агитации

Использовать в предвыборной агитации изображения людей, сгенерированные искусственным интеллектом (ИИ), могут полностью запретить. Такой межфракционный законопроект внесен в Госдуму.

Запрет нужен, чтобы пресечь возможность формировать негативный и искаженный образ политических конкурентов в глазах избирателей. А вот создание любых других изображений или текстов кандидатам разрешат.

Как считает соавтор законопроекта первый замглавы ИТ-Комитета Госдумы Антон Горелкин, это выведет из серой зоны применение нейросетей, которое уже вовсю идет. Но это надо урегулировать.

"Пропускать свои изображения через нейросети кандидатам будет разрешено, но лишь с целью ретуши. Пририсовать к себе несуществующих сторонников не выйдет", - написал Горелкин.

В 2025 году Второй апелляционный суд общей юрисдикции счел, что использование в предвыборной агитации людей, созданных при помощи ИИ, незаконно.