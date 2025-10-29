В России суд счёл незаконным использование в агитации созданные ИИ изображения людей

Второй апелляционный суд общей юрисдикции счёл, что использование в предвыборной агитации людей, созданных при помощи искусственного интеллекта (ИИ), незаконно. Таков итог рассмотрения спора между челябинским обкомом КПРФ и избирательной комиссией Южного Урала по поводу листовки, сгенерированной нейросетью.

По мнению инстанции, запрет направлен прежде всего на то, чтобы не допустить формирования у избирателей "искаженного представления о кандидате" путём "манипуляционного воздействия" агитации, приводит "Ъ" фрагмент мотивировочной части решения суда.

Ранее в Челябинске признано не соответствующим закону решение областной избирательной комиссии, которая запретила предвыборную листовку КПРФ, созданную при помощи искусственного интеллекта (ИИ). Избирком считал, что "агитка" нарушает запрет на использование в агитации изображений людей без их согласия. Во время процесса коммунистам удалось доказать, что сгенерированные нейросетями люди физлицами считаться не могут. В итоге Челябинский областной суд 10 сентября встал на сторону КПРФ.