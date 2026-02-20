Экс-замминистра ЖКХ Астраханской области 13 лет скрывалась от правосудия, инсценировав свою смерть

Бывшая первый замминистра ЖКХ Астраханской области Марианна Ступина инсценировала свою смерть и скрывалась 13 лет, чтобы не отбывать наказание за присвоение денег, сообщила пресс-служба СК РФ.

Ступину в 2012 году приговорили к 7 годам лишения свободы за присвоение денежных средств в особо крупном размере, незаконное изготовление платежных документов и легализацию преступного дохода. После вынесения приговора она скрылась и проживала некоторое время в Татарстане.

Находясь в розыске, Ступина отслеживала новости о без вести пропавших и вскоре увидела, что в Новосибирской области нашли тело местной жительницы, на которую она похожа. Осужденная направила в регион своего супруга, который "опознал" погибшую как свою жену. Далее Ступина вернулась в Астраханскую область, где на протяжении более 13 лет вела скрытный образ жизни, сообщили в СК.

Женщину все же вычислили и отправили в исправительную колонию.

В 2023 году в Бурятии был осужден мобилизованный, который инсценировал собственную смерть. Мужчина купил свидетельство о смерти, чтобы избежать возвращения в зону СВО.