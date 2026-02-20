Выручку от имущества коррупционеров используют для расселения аварийных домов

Российские сенаторы выдвинули идею направлять деньги от продажи недвижимости коррупционеров на переселение граждан, живущих в аварийных домах. Законопроект уже передали в правительство для получения отзыва, рассказал РИА "Новости" один из его разработчиков, сенатор Андрей Кутепов.

Документ предусматривает, что 75% денег, полученных от реализации такой недвижимости, поступают в федеральный бюджет. Из этой суммы минимум четверть строго направят на переселение людей из аварийного жилья через Фонд развития территорий.

Такой подход, по мнению авторов, должен облегчить и ускорить продажу имущества, арестованного в рамках дел о коррупции, а россияне смогут быстрее покинуть опасные для жизни дома.

Для внедрения этой схемы не понадобится менять или корректировать действующие законы - предлагаемые меры органично дополнят существующее законодательство.

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что только 8% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечено в хозяйственный оборот к 1 июля 2025 года. Ведомство заявило о низкой эффективности использования конфискованного имущества.