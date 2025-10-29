Государство продало только 4% конфискованных у коррупционеров активов

Только 8% конфискованного у коррупционеров имущества вовлечено в хозяйственный оборот к 1 июля 2025 года, выяснила Счетная палата. Ведомство заявило о низкой эффективности использования конфискованного имущества.

По мнению аудиторов, сроки передачи имущества от приставов к Госимуществу обычно затягиваются, перерегистрация занимает 1,5-2 года. А различные законодательные и нормативные ограничения препятствуют быстрой и выгодной продаже изъятых активов.

"Коррупционное имущество поступает в казну с 2011 года. <…> На 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества совокупной стоимостью более 113 млрд руб. С 2021 года приватизировано 240 объектов коррупционного имущества, что составляет менее 4% всех объектов. С 2023 года передано в аренду 224 объекта коррупционного имущества, что также не превышает 4%. Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 млрд и 832,2 млн руб.", - сообщил аудитор Андрей Батуркин.