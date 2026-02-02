В Екатеринбурге владелица кота хотела засудить ветеринарную клинику за смерть питомца

В Екатеринбурге суд отказал владелице кота во взыскании почти 340 тысяч рублей с ветеринарной клиники за смерть питомца.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, однажды владелица кота породы "золотая шиншилла" по кличке Бурбон обратилась в ветклинику с жалобами на состояние животного. Коту был поставлен предварительный диагноз "липидоз печени", назначено лечение и наблюдение в дневном стационаре. Однако после выписки, состояние питомца резко ухудшилось.

Владелица обратилась в другую клинику, где коту диагностировали дыхательную недостаточность. Реанимационные мероприятия не помогли, и кот скончался. Ветеринар предположил, что один из препаратов, назначенных Бурбону в первой клинике, мог быть ему противопоказан.

Его владелица обратилась в суд с иском к обеим клиникам, требуя взыскать убытки и компенсацию морального вреда. Она требовала более 46 тысяч рублей за некачественно оказанные услуги; более 192 тысяч рублей – стоимость кота и расходы на кремацию с установкой памятника, а также компенсацию морального вреда в 100 тысяч рублей.

Чтобы разобраться в причинах гибели животного, Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил экспертизу, которая не нашла причинно-следственной связи между назначенным лечением и смертью кота. Поскольку доказательств некачественно оказанной ветеринарной помощи представлено не было, суд отказал в удовлетворении исковых требований. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.