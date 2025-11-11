11 Ноября 2025
в россии
Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уралец засудил фитнес-клуб из-за отсутствия горячей воды в душевых

Житель Среднего Урала подал в суд на фитнес-клуб из-за отсутствия воды в душевых. Теперь ему заплатят компенсацию.
Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, при посещении фитнес-клуба Bright Fit в Каменске-Уральском клиент столкнулся с тем, что во всех душевых бассейна и сауны отсутствовала горячая вода. Он потребовал вернуть деньги в связи с некачественным оказанием услуги, но получил отказ. Тогда уралец подал иск в суд.

В итоге с ООО "Сеть фитнес-клубов "Брайт Фит" взыскано почти 6 тысяч рублей: стоимость двух дней посещения в размере 700 рублей и неустойка за просрочку возврата денег, компенсация морального вреда в 3 тысячи рублей, штраф за неудовлетворение требований потребителя в 2,2 тысячи рублей.

Как добавили в Роспотребнадзоре, решение было обжаловано, однако Свердловский областной суд оставил его без изменений.

Как сообщало Накануне.RU, ранее житель Екатеринбурга выиграл суд у телемагазина, который не прислал ему купленный товар.

Теги: фитнес, вода, душевые, иск, компенсация, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Мнения из сети