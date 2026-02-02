В Крыму предотвращён подрыв сотрудников ФСБ бомбой с 1 кг взрывчатки

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт против своих коллег из Крыма. Нападение организовывали спецслужбы Украины.

Представитель сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО ВСУ) через Telegram познакомился с жителем Крыма, представился сотрудником ФСБ России и предложил поступить на службу в органы безопасности. Тот согласился, и пошёл выполнять "тестовое задание" – понёс в административное здание управления ФСБ по Крыму и Севастополю портативную аудиоколонку с функцией записи. Это нужно было якобы для выявления "предателей" в спецслужбе.

После того, как потенциальный "сотрудник" прибыл на контрольно-пропускной пункт, его досмотрели и задержали сотрудники ФСБ. У него было закамуфлированное под аудиоколонку самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного действия с 1 кг взрывчатки.

По замыслу украинской спецслужбы, подрыв привёл бы к гибели не только сотрудников территориального органа безопасности, но и самого исполнителя, который не знал, что согласился быть "смертником". Как выяснилось позже, от имени сил спецопераций армии Украины вербовал крымчанина сотрудник отдельного центра специального назначения группы "Юг" ССО ВСУ старший лейтенант Иван Кринов (10 января он отметил 30-летие). Кринов зарегистрирован в Краматорске, а сейчас живёт по известному ФСБ России адресу в Одессе с супругой и маленьким ребёнком. Сотрудником ССО ВСУ является с 2024 г.

В августе 2025 г. этот человек привлекал жительницу Волгоградской области в качестве "живой бомбы" для передачи сотрудникам ФСБ России в Симферополе православной иконы с закамуфлированным в ней взрывным устройством. Теракт предотвращён. Против Кринова возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на террористический акт", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Он будет объявлен в международный розыск, задержан и привлечен к уголовной ответственности в соответствии с российским законодательством, сообщает центр общественных связей ФСБ России.